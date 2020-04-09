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ATR уровни - индикатор для MetaTrader 4
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Checkers Prof
Шашки на МТ4 (профессиональный вариант)График тиков в MQL4
Краткое описание
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72
Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волныTangent2-S
Рассчитывает, сохраняет в буферы индикатора и строит 2 тренда (Up & Dn) по методу Сперандео.