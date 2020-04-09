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Индикаторы

ATR уровни - индикатор для MetaTrader 4

AGSHIN POLADLI
AGSHIN POLADLI

AGSHIN POLADLI

WhatsApp : +994559405473
instagram : https://www.instagram.com/investplus.az/
1 код 6 тем 6 комментариев
Просмотров:
16095
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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    Checkers Prof Checkers Prof

    Шашки на МТ4 (профессиональный вариант)

    График тиков в MQL4 График тиков в MQL4

    Краткое описание

    Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72 Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72

    Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волны

    Tangent2-S Tangent2-S

    Рассчитывает, сохраняет в буферы индикатора и строит 2 тренда (Up & Dn) по методу Сперандео.