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Day rollback 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2538
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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В версии 2 добавлены пункты, которые не вошли в первую версию:

в п. 2. реализован фильтр "Use shadow height"
3. Сравнение площадей индикаторов "Bulls Power Custom Smoothing" и "Bears Power Custom Smoothing"
4. Пересечение нулевой линии. Можно задавать текущий бар - параметр XXXX: Crossing "0.0". Current bar


Идея торговой стратегии

Данный советник - это модификация первой версии "Day rollback" - добавлены пункты п. 3. и п.4.

Кратко - общая идея:

Идея торговой стратегии

Торговля на утреннем откате дневной свечи. Идея в том, что от начала дневной (параметр Rectangle time start) свечи до определённого часа (параметр  Rectangle time end) идёт однонаправленное движение, а затем дневная свеча разворачивается.

В один день можно открывать только одну позицию. Проверка торгового сигнала осуществляется только в момент рождения нового бара.

Day rollback

и описание добавленных пунктов:

3. Сравнение площадей индикаторов "Bulls Power Custom Smoothing" и "Bears Power Custom Smoothing"

Между точками  Rectangle time start и Rectangle time end сравниваются площади пользовательских индикаторов "  Bulls Power Custom Smoothing" и " Bears Power Custom Smoothing". Сравнение простое: "больше" или "меньше" - задаётся в параметре Squares: more or less. Для более полной проверки идеи сравнения площадей вводится реверс сигнала сравнения площадей - параметр   Squares: reverse. Данный фильтр также можно отключать - для этого Use Squares выставить в "false".

4. Пересечение нулевой линии. Можно задавать текущий бар - параметр XXXX: Crossing "0.0". Current bar

  • Сигнал на открытие BUY: индикатор "Bulls Power Custom Smoothing" пересекает нулевую линию снизу вверх: "Bulls Power Custom Smoothing" на баре#  Bulls: Crossing "0.0". Current bar + 1 < 0.0 И "Bulls Power Custom Smoothing" на баре# Bulls: Crossing "0.0". Current bar > 0.0 
  • Сигнал на открытие SELL: индикатор "Bears Power Custom Smoothing" пересекает нулевую линию сверху вниз: "Bears Power Custom Smoothing" на баре#  Bears: Crossing "0.0". Current bar + 1 > 0.0 И "Bears Power Custom Smoothing" на баре# Bears: Crossing "0.0". Current bar < 0.0

Также пересечение нулевой линии можно переворачивать - за это отвечают параметры XXXX: Crossing "0.0". Reverse и XXXX: Crossing "0.0". Reverse или вообще отключить: параметр Use crossing установить в "false".

    Stop Orders Protection Stop Orders Protection

    Советник пытается вывести в прибыль убыточную торговлю

    Simple RSI Simple RSI

    Простая стратегия по пользовательскому индикатору "RSI Custom Smoothing 2"

    High and Low Magnet High and Low Magnet

    Индикатор перемещает любой прямоугольник на High и Low

    Stop Balance Stop Balance

    Контроль Balance.