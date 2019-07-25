В версии 2 добавлены пункты, которые не вошли в первую версию:

в п. 2. реализован фильтр "Use shadow height"

3. Сравнение площадей индикаторов "Bulls Power Custom Smoothing" и "Bears Power Custom Smoothing"

4. Пересечение нулевой линии. Можно задавать текущий бар - параметр XXXX: Crossing "0.0". Current bar







Идея торговой стратегии

Данный советник - это модификация первой версии "Day rollback" - добавлены пункты п. 3. и п.4.

Кратко - общая идея:

Идея торговой стратегии

Торговля на утреннем откате дневной свечи. Идея в том, что от начала дневной (параметр Rectangle time start) свечи до определённого часа (параметр Rectangle time end) идёт однонаправленное движение, а затем дневная свеча разворачивается.

В один день можно открывать только одну позицию. Проверка торгового сигнала осуществляется только в момент рождения нового бара.





и описание добавленных пунктов:

3. Сравнение площадей индикаторов "Bulls Power Custom Smoothing" и "Bears Power Custom Smoothing"

Между точками Rectangle time start и Rectangle time end сравниваются площади пользовательских индикаторов " Bulls Power Custom Smoothing" и " Bears Power Custom Smoothing". Сравнение простое: "больше" или "меньше" - задаётся в параметре Squares: more or less. Для более полной проверки идеи сравнения площадей вводится реверс сигнала сравнения площадей - параметр Squares: reverse. Данный фильтр также можно отключать - для этого Use Squares выставить в "false".