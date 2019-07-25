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Day rollback 2 - эксперт для MetaTrader 5
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В версии 2 добавлены пункты, которые не вошли в первую версию:
в п. 2. реализован фильтр "Use shadow height"
3. Сравнение площадей индикаторов "Bulls Power Custom Smoothing" и "Bears Power Custom Smoothing"
4. Пересечение нулевой линии. Можно задавать текущий бар - параметр XXXX: Crossing "0.0". Current bar
Идея торговой стратегии
Данный советник - это модификация первой версии "Day rollback" - добавлены пункты п. 3. и п.4.
Кратко - общая идея:
Идея торговой стратегии
Торговля на утреннем откате дневной свечи. Идея в том, что от начала дневной (параметр Rectangle time start) свечи до определённого часа (параметр Rectangle time end) идёт однонаправленное движение, а затем дневная свеча разворачивается.
В один день можно открывать только одну позицию. Проверка торгового сигнала осуществляется только в момент рождения нового бара.
и описание добавленных пунктов:
3. Сравнение площадей индикаторов "Bulls Power Custom Smoothing" и "Bears Power Custom Smoothing"
Между точками Rectangle time start и Rectangle time end сравниваются площади пользовательских индикаторов " Bulls Power Custom Smoothing" и " Bears Power Custom Smoothing". Сравнение простое: "больше" или "меньше" - задаётся в параметре Squares: more or less. Для более полной проверки идеи сравнения площадей вводится реверс сигнала сравнения площадей - параметр Squares: reverse. Данный фильтр также можно отключать - для этого Use Squares выставить в "false".
4. Пересечение нулевой линии. Можно задавать текущий бар - параметр XXXX: Crossing "0.0". Current bar
- Сигнал на открытие BUY: индикатор "Bulls Power Custom Smoothing" пересекает нулевую линию снизу вверх: "Bulls Power Custom Smoothing" на баре# Bulls: Crossing "0.0". Current bar + 1 < 0.0 И "Bulls Power Custom Smoothing" на баре# Bulls: Crossing "0.0". Current bar > 0.0
- Сигнал на открытие SELL: индикатор "Bears Power Custom Smoothing" пересекает нулевую линию сверху вниз: "Bears Power Custom Smoothing" на баре# Bears: Crossing "0.0". Current bar + 1 > 0.0 И "Bears Power Custom Smoothing" на баре# Bears: Crossing "0.0". Current bar < 0.0
Также пересечение нулевой линии можно переворачивать - за это отвечают параметры XXXX: Crossing "0.0". Reverse и XXXX: Crossing "0.0". Reverse или вообще отключить: параметр Use crossing установить в "false".
Советник пытается вывести в прибыль убыточную торговлюSimple RSI
Простая стратегия по пользовательскому индикатору "RSI Custom Smoothing 2"
Индикатор перемещает любой прямоугольник на High и LowStop Balance
Контроль Balance.