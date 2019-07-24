CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Stop Orders Protection - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2881
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание стратегии

Советник пытается вывести в прибыль торговлю по текущему символу: это могут быть как позиции открытые вручную так и позиции открытые другими советниками.

Как только по группе позиций BUY или SELL появляется убыток больший, чем Group Loss, сразу на расстоянии Indent от самой крайней позиции выставляется отложенный Stop ордер. Как только этот отложенный ордер сработает - выставляется новый на расстоянии  Indent от цены срабатывания. Таким образом может набраться несколько позиций, которые перекроют первоначальный убыток.

При достижении минимальной прибыли (Minimum Profit) на текущем символе все позиции будут закрыты и оставшиеся отложенные ордера удалены. После этого советник перейдет в режим ожидании новых убыточных позиций и снова будет пытаться вывести эти позиции в прибыль.

Stop Orders Protection

    Simple RSI Simple RSI

    Простая стратегия по пользовательскому индикатору "RSI Custom Smoothing 2"

    Bollinger Bands Expansion Bands Bollinger Bands Expansion Bands

    Стратегия на основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - торгуем в момент расширения полос

    Day rollback 2 Day rollback 2

    Дневная торговля. Модификация первой версии "Day rollback"

    High and Low Magnet High and Low Magnet

    Индикатор перемещает любой прямоугольник на High и Low