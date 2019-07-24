Stop Orders Protection

Описание стратегии

Советник пытается вывести в прибыль торговлю по текущему символу: это могут быть как позиции открытые вручную так и позиции открытые другими советниками.

Как только по группе позиций BUY или SELL появляется убыток больший, чем Group Loss, сразу на расстоянии Indent от самой крайней позиции выставляется отложенный Stop ордер. Как только этот отложенный ордер сработает - выставляется новый на расстоянии Indent от цены срабатывания. Таким образом может набраться несколько позиций, которые перекроют первоначальный убыток.

При достижении минимальной прибыли (Minimum Profit) на текущем символе все позиции будут закрыты и оставшиеся отложенные ордера удалены. После этого советник перейдет в режим ожидании новых убыточных позиций и снова будет пытаться вывести эти позиции в прибыль.



