CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

High and Low Magnet - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3533
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Что делает этот индикатор: он ожидает, когда пользователь переместит по графику графический объект "Прямоугольник". После чего индикатора внутри границ прямоугольника ищет максимальную High и минимальную Low цены и перемещает на эти цены прямоугольник.

High and Low Magnet

Индикатор не создаёт объект "Прямоугольник" - этот объект должен создать пользователь. 

Отслеживание перемещения объекта производится в функции OnChartEvent:

//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)
     {
      if(ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_TYPE,0)==OBJ_RECTANGLE)
        {
         string comm="Имя перемещенного графического объекта ";
         time1=(datetime)(ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_TIME,0));
         time2=(datetime)(ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_TIME,1));
         name=sparam;
         if((long)time1==0 || (long)time2==0)
            return;
         need_move=true;
        }
      Print(__FUNCTION__,"; CHARTEVENT_OBJECT_DRAG");
     }
  }

в

    Day rollback 2 Day rollback 2

    Дневная торговля. Модификация первой версии "Day rollback"

    Stop Orders Protection Stop Orders Protection

    Советник пытается вывести в прибыль убыточную торговлю

    Stop Balance Stop Balance

    Контроль Balance.

    Big candle Small candle Grid Big candle Small candle Grid

    Торговая стратегия на откате от большой свечи