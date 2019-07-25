High and Low Magnet

Что делает этот индикатор: он ожидает, когда пользователь переместит по графику графический объект "Прямоугольник". После чего индикатора внутри границ прямоугольника ищет максимальную High и минимальную Low цены и перемещает на эти цены прямоугольник.

Индикатор не создаёт объект "Прямоугольник" - этот объект должен создать пользователь.

Отслеживание перемещения объекта производится в функции OnChartEvent:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_TYPE , 0 )== OBJ_RECTANGLE ) { string comm= "Имя перемещенного графического объекта " ; time1=( datetime )( ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_TIME , 0 )); time2=( datetime )( ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_TIME , 1 )); name=sparam; if (( long )time1== 0 || ( long )time2== 0 ) return ; need_move= true ; } Print ( __FUNCTION__ , "; CHARTEVENT_OBJECT_DRAG" ); } }

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