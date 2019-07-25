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High and Low Magnet - индикатор для MetaTrader 5
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Что делает этот индикатор: он ожидает, когда пользователь переместит по графику графический объект "Прямоугольник". После чего индикатора внутри границ прямоугольника ищет максимальную High и минимальную Low цены и перемещает на эти цены прямоугольник.
Индикатор не создаёт объект "Прямоугольник" - этот объект должен создать пользователь.
Отслеживание перемещения объекта производится в функции OnChartEvent:
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG) { if(ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_TYPE,0)==OBJ_RECTANGLE) { string comm="Имя перемещенного графического объекта "; time1=(datetime)(ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_TIME,0)); time2=(datetime)(ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_TIME,1)); name=sparam; if((long)time1==0 || (long)time2==0) return; need_move=true; } Print(__FUNCTION__,"; CHARTEVENT_OBJECT_DRAG"); } }
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