Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Simple RSI - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2348
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Советник использует пользовательский индикатор "RSI Custom Smoothing 2", который (при ручной торговле) можно отображаться на графике. Для отображения индикатора на графике, в настройках советника параметр "Indicator Visualization" поставить в " true".
Торговые сигналы:
- BUY сигнал: индикатор на баре #Current Bar стал выше линии Value Level Down, а на баре #Current Bar-1 индикатор был ниже линии Value Level Down (то есть позицию BUY открываем не при входе в зону перепроданности, а при выходе из этой зоны)
- SELL сигнал: индикатор на баре #Current Bar стал ниже линии Value Level Up, а на баре #Current Bar-1 индикатор был выше линии Value Level Up (то есть позицию SELL открываем не при входе в зону перекупленности, а при выходе из этой зоны)
Рис. 1. Simple RSI - торговые сигналы
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Стратегия на основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - торгуем в момент расширения полосPlombiers EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Plombiers".
Советник пытается вывести в прибыль убыточную торговлюDay rollback 2
Дневная торговля. Модификация первой версии "Day rollback"