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Советники

Simple RSI - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2348
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник использует пользовательский индикатор "RSI Custom Smoothing 2", который (при ручной торговле) можно отображаться на графике. Для отображения индикатора на графике, в настройках советника параметр "Indicator Visualization" поставить в " true".


Торговые сигналы

  • BUY сигнал: индикатор на баре #Current Bar стал выше линии Value Level  Down, а на баре #Current Bar-1 индикатор был ниже линии Value Level  Down (то есть позицию BUY открываем не при входе в зону перепроданности, а при выходе из этой зоны)
  • SELL сигнал: индикатор на баре #Current Bar стал ниже линии Value Level Up, а на баре #Current Bar-1 индикатор был выше линии Value Level Up (то есть позицию SELL открываем не при входе в зону перекупленности, а при выходе из этой зоны)

Simple RSI

Рис. 1. Simple RSI - торговые сигналы


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в               Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в  Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в  The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в  Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -  Money management установить в Lots Min.

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