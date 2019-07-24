Идея торговой стратегии

Советник использует пользовательский индикатор "RSI Custom Smoothing 2", который (при ручной торговле) можно отображаться на графике. Для отображения индикатора на графике, в настройках советника параметр "Indicator Visualization" поставить в " true".





Торговые сигналы:

BUY сигнал: индикатор на баре # Current Bar стал выше линии Value Level Down , а на баре # Current Bar -1 индикатор был ниже линии Value Level Down (то есть позицию BUY открываем не при входе в зону перепроданности, а при выходе из этой зоны)

стал выше линии , а на баре # -1 индикатор был ниже линии (то есть позицию BUY открываем не при входе в зону перепроданности, а при выходе из этой зоны) SELL сигнал: индикатор на баре #Current Bar стал ниже линии Value Level Up, а на баре #Current Bar-1 индикатор был выше линии Value Level Up (то есть позицию SELL открываем не при входе в зону перекупленности, а при выходе из этой зоны)

Рис. 1. Simple RSI - торговые сигналы





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0". Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.