Day rollback

ВНИМАНИЕ: В данной версии (1.000) реализованы пока только первые два пункта:

1. Задание начала дневной свечи (параметр Rectangle time start) на предыдущих сутках

2. Минимальная высота тени





Идея торговой стратегии

Торговля на утреннем откате дневной свечи. Идея в том, что от начала дневной (параметр Rectangle time start) свечи до определённого часа (параметр Rectangle time end) идёт однонаправленное движение, а затем дневная свеча разворачивается.

В один день можно открывать только одну позицию. Проверка торгового сигнала осуществляется только в момент рождения нового бара.





Таким образом от Rectangle time start до Rectangle time end дневная свеча рисует свою тень (или верхнюю или нижнюю).

В тестере стратегий (в визуальном режиме) индикаторы всегда отображаются, а вот если накинуть советник на график в терминале - индикаторы будут скрыты. Чтобы было удобнее торговать в ручном режиме введён параметр Use indicator visualization - если нужно отображать индикаторы, данный параметр необходимо поставить в "true".

Что настраиваем и контролируем в стратегии

1. Задание начала дневной свечи (параметр Rectangle time start) на предыдущих сутках

Часто сталкивался с ситуацией, когда очень хотелось сместить время начала дневной свечи на конец предыдущих суток - по крайней мере при ручной торговле было такое впечатление. Поэтому решил ввести возможность задания начала дневной свечи (параметр Rectangle time start) на предыдущих сутках. Например это может выглядеть так: Rectangle time start -> 21, Rectangle time end -> 12. Для реверса параметр Rectangle reverse поставить в "true".

Вот как выглядит предыдущий рисунок, если начало перенести на 21 час предыдущего дня:





2. Минимальная высота тени

Параметр Minimum shadow height задаёт минимальную высоту свечи между точками Rectangle time start и Rectangle time end. Если разница цен между этими точками окажется меньше, чем Minimum shadow height - значит торговый сигнал не будем искать. Данный фильтр можно отключать - для этого Use shadow height выставить в "false".

3. Сравнение площадей индикаторов "Bulls Power Custom Smoothing" и "Bears Power Custom Smoothing" Между точками Rectangle time start и Rectangle time end сравниваются площади пользовательских индикаторов " Bulls Power Custom Smoothing" и " Bears Power Custom Smoothing". Сравнение простое: "больше" или "меньше" - задаётся в параметре Squares: more or less. Для более полной проверки идеи сравнения площадей вводится реверс сигнала сравнения площадей - параметр Squares: reverse. Данный фильтр также можно отключать - для этого Use Squares выставить в " false". 4. Пересечение нулевой линии. Можно задавать текущий бар - параметр XXXX: Crossing "0.0". Current bar Сигнал на открытие BUY: индикатор "Bulls Power Custom Smoothing" пересекает нулевую линию снизу вверх: "Bulls Power Custom Smoothing" на баре # Bulls: Crossing "0.0". Current bar + 1 < 0.0 И "Bulls Power Custom Smoothing" на баре# Bulls: Crossing "0.0". Current bar > 0.0

+ 1 < 0.0 И "Bulls Power Custom Smoothing" на баре# > 0.0 Сигнал на открытие SELL: индикатор "Bears Power Custom Smoothing" пересекает нулевую линию сверху вниз: "Bears Power Custom Smoothing" на баре # Bears: Crossing "0.0". Current bar + 1 > 0.0 И "Bears Power Custom Smoothing" на баре# Bears: Crossing "0.0". Current bar < 0.0 Также пересечение нулевой линии можно переворачивать - за это отвечают параметры XXXX: Crossing "0.0". Reverse и XXXX: Crossing "0.0". Reverse или вообще отключить: параметр Use crossing установить в "false".



