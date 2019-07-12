Bulls Power Custom Smoothing

Сглаженный индикатор "Bulls Power" при помощи стандартной библиотеки MovingAverages.mqh.

Алгоритм работы:

Сначала берётся стандартный индикатор "Bulls Power" на "Bulls: Period" барах. Затем полученные данные сглаживаются одним из методов ( ENUM_MA_METHOD) задаваемых в " Smoothing type" с периодом сглаживания " Smoothing averaging period" при помощи стандартной библиотеки [data folder]\MQL5\Include\MovingAverages.mqh.

Имя индикатора на графике формируется из таких элементов:

"Bulls" "Smoothing type"("Smoothing averaging period") "Smoothing"("Bulls: Period").

Ниже пример сравнения стандартного индикатора и четырёх видов сглаживания:



