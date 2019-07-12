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Индикаторы

Bulls Power Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2402
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Сглаженный индикатор  "Bulls Power" при помощи стандартной библиотеки MovingAverages.mqh.

Алгоритм работы:

Сначала берётся стандартный индикатор "Bulls Power" на "Bulls: Period" барах. Затем полученные данные сглаживаются одним из методов ( ENUM_MA_METHOD) задаваемых в " Smoothing type" с периодом сглаживания "  Smoothing averaging period" при помощи стандартной библиотеки [data folder]\MQL5\Include\MovingAverages.mqh.

Имя индикатора на графике формируется из таких элементов:

"Bulls" "Smoothing type"("Smoothing averaging period") "Smoothing"("Bulls: Period").

Ниже пример сравнения стандартного индикатора и четырёх видов сглаживания:

Bulls Power Custom Smoothing

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    Индикатор "Bears Power" с дополнительным сглаживанием результатов на базе стандартной библиотеки MovingAverages.mqh

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