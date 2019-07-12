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Bears Power Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Сглаженный индикатор "Bears Power" при помощи стандартной библиотеки MovingAverages.mqh.
Алгоритм работы:
Сначала берётся стандартный индикатор "Bears Power" на "Bears: Period" барах. Затем полученные данные сглаживаются одним из методов ( ENUM_MA_METHOD) задаваемых в " Smoothing type" с периодом сглаживания "Smoothing averaging period" при помощи стандартной библиотеки [data folder]\MQL5\Include\MovingAverages.mqh.
Имя индикатора на графике формируется из таких элементов:
"Bears" "Smoothing type"("Smoothing averaging period") "Smoothing"("Bears: Period").
Ниже пример сравнения стандартного индикатора и четырёх видов сглаживания:
Торговая стратегия по двум индикаторам iCCI (Commodity Channel Index, CCI): с текущего таймфрейма и с заданногоModStopReverse Alligator
Открытие позиции и привязанных отложенных Sell ордеров
Индикатор "Bulls Power" с дополнительным сглаживанием результатов на базе стандартной библиотеки MovingAverages.mqhCandles three timeframes
Советник торгует сразу на трёх таймфреймах