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Индикаторы

Bears Power Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1754
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Сглаженный индикатор  "Bears Power" при помощи стандартной библиотеки MovingAverages.mqh.

Алгоритм работы:

Сначала берётся стандартный индикатор "Bears Power" на "Bears: Period" барах. Затем полученные данные сглаживаются одним из методов ( ENUM_MA_METHOD) задаваемых в " Smoothing type" с периодом сглаживания "Smoothing averaging periodпри помощи стандартной библиотеки [data folder]\MQL5\Include\MovingAverages.mqh.

Имя индикатора на графике формируется из таких элементов:

"Bears" "Smoothing type"("Smoothing averaging period") "Smoothing"("Bears: Period").

Ниже пример сравнения стандартного индикатора и четырёх видов сглаживания:

Bears Power Custom Smoothing

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