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Советники

Stop Balance - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2335
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник отслеживает Balance торгового счёта. Очень похоже на обычный трейлинг, только здесь советник не передвигает Стоп лосс и Тейк профит - отслеживается только значение Balance. Так как советник отслеживает Balance торгового счёта, то он работает для всех символов и для любых magic.

Начальным балансом является значение Balance при запуске советника. Имеет всего два параметра:

  • Balance Stop (минимальная дистанция виртуального стопа до баланса торгового счёта)
  • Balance Step (шаг переноса виртуального стопа)

Пример: 

Balance Stop -> $20

Balance Step -> $5

Приведён Баланс торгового счёта и на графике показа точка в которой бы сработал стоп (закрытие всех позиций)

Stop Balance

В какой-то момент баланс достиг $396 (следовательно виртуальный стоп будет на $396 - $20 = $376), затем баланс счёта стал уменьшаться: $389, $382, $381 и затем на уровне $373 сработал бы советник.

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