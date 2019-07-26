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Stop Balance - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник отслеживает Balance торгового счёта. Очень похоже на обычный трейлинг, только здесь советник не передвигает Стоп лосс и Тейк профит - отслеживается только значение Balance. Так как советник отслеживает Balance торгового счёта, то он работает для всех символов и для любых magic.
Начальным балансом является значение Balance при запуске советника. Имеет всего два параметра:
- Balance Stop (минимальная дистанция виртуального стопа до баланса торгового счёта)
- Balance Step (шаг переноса виртуального стопа)
Пример:
Balance Stop -> $20
Balance Step -> $5
Приведён Баланс торгового счёта и на графике показа точка в которой бы сработал стоп (закрытие всех позиций)
В какой-то момент баланс достиг $396 (следовательно виртуальный стоп будет на $396 - $20 = $376), затем баланс счёта стал уменьшаться: $389, $382, $381 и затем на уровне $373 сработал бы советник.
Индикатор перемещает любой прямоугольник на High и LowDay rollback 2
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Торговая стратегия на откате от большой свечиRegr Three Strategies
Стратегия по пользовательскому индикатору i-Regr (Канал Регрессии). В советнике сразу три стратегии: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии и Канал кубической регрессии