Stop Balance

Принцип работы



Советник отслеживает Balance торгового счёта. Очень похоже на обычный трейлинг, только здесь советник не передвигает Стоп лосс и Тейк профит - отслеживается только значение Balance. Так как советник отслеживает Balance торгового счёта, то он работает для всех символов и для любых magic.

Начальным балансом является значение Balance при запуске советника. Имеет всего два параметра:

Balance Stop (минимальная дистанция виртуального стопа до баланса торгового счёта)

Balance Step (шаг переноса виртуального стопа)

Пример:

Balance Stop -> $20

Balance Step -> $5

Приведён Баланс торгового счёта и на графике показа точка в которой бы сработал стоп (закрытие всех позиций)





В какой-то момент баланс достиг $396 (следовательно виртуальный стоп будет на $396 - $20 = $376), затем баланс счёта стал уменьшаться: $389, $382, $381 и затем на уровне $373 сработал бы советник.