Exp_CronexDeMarker - MetaTrader 5EA
此 Exp_CronexDeMarker EA 的入场信号由 CronexDeMarker 振荡器中生成。
在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。
为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 CronexDeMarker.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1 在图表中的历史成交实例。
测试结果 2013 品种 USDCHF H8:
图例 2. 测试结果图表
Exp_CronexAO
此 Exp_CronexAO EA 的入场信号由 CronexAO 振荡器中生成。Exp_CronexAC
此 Exp_CronexAC EA 的入场信号由 CronexAC 振荡器中生成。
CronexAO_HTF
此 CronexAO 指标在输入参数中有时间帧选项。CronexAC_HTF
此 CronexAC 指标在输入参数中有时间帧选项。