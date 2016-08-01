CodeBaseKategorien
Indikatoren

TMA-Slope - Indikator für den MetaTrader 4

Alexandre Julien
Alexandre Julien-Pelletier
2166
(24)
TMA-Indikator (wird nicht umgezeichnet).

Abbildung:

Indikator der Neigung vom TMA (Triangular Moving Average - gleitender Durchschnitt)

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2395

