CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Tma Slope - indicador para MetaTrader 4

Alexandre Julien | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Publicado por:
Alexandre Julien-Pelletier
Visualizações:
1682
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador de inclinação TMA (não se redesenha).

Indicador de inclinação TMA (média móvel triangular)

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/2395

Swing Point Highs and Lows Swing Point Highs and Lows

This indicator helps to determine swing point highs and swing point lows.

Adding password protection to your Indicator / Expert Advisor Adding password protection to your Indicator / Expert Advisor

Here I propose a simple password verification scheme which uses MT4's built-in security engine providing DES/ECB encryption and does not require code re-compilation for each new customer.

Advanced ADX Advanced ADX

Este indicador mostra a ADX de uma forma mais simples. Compre quando as barras sejam de cor verde e venda quando elas sejam vermelhas.

Força de touros e ursos Força de touros e ursos

O indicador mostra a força dos "touros" e "ursos" de uma forma simples em uma única janela.