Tma Slope - indicador para MetaTrader 4
Publicado por:
- Alexandre Julien-Pelletier
Visualizações:
- 1682
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador de inclinação TMA (não se redesenha).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/2395
