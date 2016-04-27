コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Tma Slope - MetaTrader 4のためのインディケータ

Alexandre Julien | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
発行者:
Alexandre Julien-Pelletier
ビュー:
1734
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

TMAの傾きを表示するインディケータです（再描画されない）。

TMA（三角形移動平均）の傾きを表示するインディケータ

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/2395

