Индикатор USDX vs Slope Direction Line - информационно-сигнальный индикатор. Сравнивает направление линий двух индикаторов: USDX и Slope Direction Line и выводит в отдельном окне цветные сигнальные указатели, цвета которых соответствуют совпадению/не совпадению направления линий Slope Direction Line и USDX.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Если линии USDX и Slope Direction Line направлены вверх:

ставится зелёный сигнальный указатель

Если линии USDX и Slope Direction Line направлены вниз:

ставится красный сигнальный указатель В любом ином случае ставится серый сигнальный указатель

Наличие в терминале Slope Direction Line и USDX не обязательно - они рассчитываются индикатором самостоятельно.

Индикатор USDX рассчитывается по ценам Close

Рис.1. USDX vs Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 2





Рис.2. USDX vs Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 3





Рис.3. USDX vs Slope Direction Line + USDX + Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 2





Рис.4. USDX vs Slope Direction Line + USDX + Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 3



