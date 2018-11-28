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Индикаторы

USDX_Slope - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1962
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор USDX vs Slope Direction Line - информационно-сигнальный индикатор. Сравнивает направление линий двух индикаторов: USDX и Slope Direction Line и выводит в отдельном окне цветные сигнальные указатели, цвета которых соответствуют совпадению/не совпадению направления линий Slope Direction Line и USDX.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • SDL Period - период расчёта Slope Direction Line
  • SDL Method - метод расчёта Slope Direction Line
  • SDL Applied price - цена расчёта Slope Direction Line
  • USDX slope shift - смещение между двумя точками данных для определения направления линии USDX
  • USDX reverce - реверс графика USDX (Yes/No)
  • Если линии USDX и Slope Direction Line направлены вверх:
    • ставится зелёный сигнальный указатель
  • Если линии USDX и Slope Direction Line направлены вниз:
    • ставится красный сигнальный указатель
  • В любом ином случае ставится серый сигнальный указатель

Наличие в терминале Slope Direction Line и USDX не обязательно - они рассчитываются индикатором самостоятельно.

Индикатор USDX рассчитывается по ценам Close

Рис.1. USDX vs Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 2


Рис.2. USDX vs Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 3


Рис.3. USDX vs Slope Direction Line + USDX + Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 2


Рис.4. USDX vs Slope Direction Line + USDX + Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 3


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