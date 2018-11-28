Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
USDX_Slope - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1962
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор USDX vs Slope Direction Line - информационно-сигнальный индикатор. Сравнивает направление линий двух индикаторов: USDX и Slope Direction Line и выводит в отдельном окне цветные сигнальные указатели, цвета которых соответствуют совпадению/не совпадению направления линий Slope Direction Line и USDX.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- SDL Period - период расчёта Slope Direction Line
- SDL Method - метод расчёта Slope Direction Line
- SDL Applied price - цена расчёта Slope Direction Line
- USDX slope shift - смещение между двумя точками данных для определения направления линии USDX
- USDX reverce - реверс графика USDX (Yes/No)
- Если линии USDX и Slope Direction Line направлены вверх:
- ставится зелёный сигнальный указатель
- Если линии USDX и Slope Direction Line направлены вниз:
- ставится красный сигнальный указатель
- В любом ином случае ставится серый сигнальный указатель
Наличие в терминале Slope Direction Line и USDX не обязательно - они рассчитываются индикатором самостоятельно.
Индикатор USDX рассчитывается по ценам Close
Рис.1. USDX vs Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 2
Рис.2. USDX vs Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 3
Рис.3. USDX vs Slope Direction Line + USDX + Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 2
Рис.4. USDX vs Slope Direction Line + USDX + Slope Direction Line, USDX reverce = Yes, масштаб графика = 3
Индикатор Multi timeframe Dynamic TrendLRMA
Индикатор Linear Regression MA
Торговая система по двум индикатором iMA (Moving Average) и одному iStdDev (Standard Deviation, StdDev)ColorPEMA_Digit_HTF
Индикатор ColorPEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах