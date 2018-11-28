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Индикаторы

LRMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1979
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор Linear Regression Moving Average - линейно-регрессионная скользящая средняя.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

LRMA = 3.0 * LWMA - 2.0 * SMA

где:

LWMA - Linear Weighted Moving Average(Close, Period)

SMA - Simple Moving Average(Close, Period)

MTF_LRMA MTF_LRMA

Индикатор Multi Timeframe Linear Regression MA with signal line

Stochastic_RSI Stochastic_RSI

Индикатор Stochastic RSI

Dynamic_Trend_MTF Dynamic_Trend_MTF

Индикатор Multi timeframe Dynamic Trend

USDX_Slope USDX_Slope

Индикатор USDX vs Slope Direction Line