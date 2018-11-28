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LRMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Linear Regression Moving Average - линейно-регрессионная скользящая средняя.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
LRMA = 3.0 * LWMA - 2.0 * SMA
где:
LWMA - Linear Weighted Moving Average(Close, Period)
SMA - Simple Moving Average(Close, Period)
MTF_LRMA
Индикатор Multi Timeframe Linear Regression MA with signal lineStochastic_RSI
Индикатор Stochastic RSI
Dynamic_Trend_MTF
Индикатор Multi timeframe Dynamic TrendUSDX_Slope
Индикатор USDX vs Slope Direction Line