Торговая система по двум индикатором iMA (Moving Average) и одному iStdDev (Standard Deviation, StdDev)

Индикатор ColorPEMA_Digit_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorPEMA_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное время