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iMA iStdDev - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Sergey Deev
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник торгует по двум индикатором iMA (Moving Average) и одному iStdDev (Standard Deviation, StdDev). Стоп лосс, Тейк профит и трейлинг не используются. Закрываются позиции при получении противоположного сигнала.
Приведен пример сделки на продажу. Условия:
1) быстрая iMA (MA Fast) находится ниже медленной iMA (MA Normal);
2) предыдущая свеча является медвежьей и закрывается ниже быстрой iMA (MA Fast);
3) индикатор iStdDev идет вверх и превышает заданный уровень.
Позиции могут открываться в одну сторону без ограничений, по если будет получен противоположный сигнал, то эти позиции будут закрыты.
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