iMA iStdDev

Автор идеи - Sergey Deev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник торгует по двум индикатором iMA (Moving Average) и одному iStdDev (Standard Deviation, StdDev). Стоп лосс, Тейк профит и трейлинг не используются. Закрываются позиции при получении противоположного сигнала.

Приведен пример сделки на продажу. Условия:

1) быстрая iMA (MA Fast) находится ниже медленной iMA (MA Normal);

2) предыдущая свеча является медвежьей и закрывается ниже быстрой iMA (MA Fast);

3) индикатор iStdDev идет вверх и превышает заданный уровень.

Позиции могут открываться в одну сторону без ограничений, по если будет получен противоположный сигнал, то эти позиции будут закрыты.