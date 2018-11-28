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Советники

iMA iStdDev - эксперт для MetaTrader 5

work2it | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1525
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Автор идеи - Sergey Deev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник торгует по двум индикатором iMA (Moving Average) и одному iStdDev (Standard Deviation, StdDev). Стоп лосс, Тейк профит и трейлинг не используются. Закрываются позиции при получении противоположного сигнала.

Приведен пример сделки на продажу. Условия:

1) быстрая iMA (MA Fast) находится ниже медленной iMA (MA Normal);

2) предыдущая свеча является медвежьей и закрывается ниже быстрой iMA (MA Fast);

3) индикатор iStdDev идет вверх и превышает заданный уровень.

iMA iStdDev

Позиции могут открываться в одну сторону без ограничений, по если будет получен противоположный сигнал, то эти позиции будут закрыты.

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Индикатор USDX vs Slope Direction Line

Dynamic_Trend_MTF Dynamic_Trend_MTF

Индикатор Multi timeframe Dynamic Trend

ColorPEMA_Digit_HTF ColorPEMA_Digit_HTF

Индикатор ColorPEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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