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Индикаторы

Slope_Direction_Line - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Slope Direction Line представляет собой цветную скользящую среднюю, указывающую среднее направление движения рынка.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

SDL = MA(Vector, Sqrt(Period), Method)

где:

Vector = 2*MA2 - MA
MA2 - MA(Applied price, Period/2, Method)
MA - MA(Applied price, Period, Method)

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Williams_Thrust Williams_Thrust

Сигнально-информационный индикатор Williams Thrust основан на двух разнопериодных индикаторах Williams' Percent Range и их усредненных значениях.

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