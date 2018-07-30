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Slope_Direction_Line - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Slope Direction Line представляет собой цветную скользящую среднюю, указывающую среднее направление движения рынка.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
SDL = MA(Vector, Sqrt(Period), Method)
где:
Vector = 2*MA2 - MA
MA2 - MA(Applied price, Period/2, Method)
MA - MA(Applied price, Period, Method)
MA2 - MA(Applied price, Period/2, Method)
MA - MA(Applied price, Period, Method)
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Сигнально-информационный индикатор Williams Thrust основан на двух разнопериодных индикаторах Williams' Percent Range и их усредненных значениях.