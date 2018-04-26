Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
USDX - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2010
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор USDX отображает индекс USD.
Расчет:
USDX = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Applied price - цена расчета;
- Reverse - реверс графика рассчитанного индекса.
Обратите внимание, что для работы индикатора требуется наличие на сервере валютных пар: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK и USDCHF. При отсутствии любой из них, индикатор будет рассчитан неверно.
Advance_Decline_Line
Индикатор силы тренда и возможного изменения его направления.AwesomeMod
Модифицированный Awesome Oscillator.
Schaff Trend RSI MTF
Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSI.USDX_Candle
Индекс доллара США в виде японских свечей.