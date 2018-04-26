CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

USDX - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2010
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор USDX отображает индекс USD.

Расчет:

USDX = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Applied price - цена расчета;
  • Reverse - реверс графика рассчитанного индекса.
Обратите внимание, что для работы индикатора требуется наличие на сервере валютных пар: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK и USDCHF. При отсутствии любой из них, индикатор будет рассчитан неверно.

Advance_Decline_Line Advance_Decline_Line

Индикатор силы тренда и возможного изменения его направления.

AwesomeMod AwesomeMod

Модифицированный Awesome Oscillator.

Schaff Trend RSI MTF Schaff Trend RSI MTF

Мультитаймфреймовая версия Schaff Trend RSI.

USDX_Candle USDX_Candle

Индекс доллара США в виде японских свечей.