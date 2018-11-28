Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Dynamic_Trend_MTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2833
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Multi timeframe Dynamic Trend - мультитаймфреймеый индикатор Dynamic Trend. Выводит данные трёх индикаторов Dynamic Trend с разных таймфреймов на текущем графике.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта Dynamic Trend
- Percent - "процент усиления" Dynamic Trend
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
- First DT timeframe - таймфрейм первого Dynamic Trend
- Second DT timeframe - таймфрейм второго Dynamic Trend
- Third DT timeframe - таймфрейм третьего Dynamic Trend
Сигнальный индикатор Dynamic Trend рисует двухцветную линию направления тренда и выставляет сигнальные указатели.
Для фильтрации сигналов индикатора желательно использовать подтверждающие сигналы, например, уровни поддержки/сопротивления.
Рис.1. Multi timeframe Dynamic Trend, Drawing mode = Steps
Рис.2. Multi timeframe Dynamic Trend, Drawing mode = Slope
Индикатор Linear Regression MAMTF_LRMA
Индикатор Multi Timeframe Linear Regression MA with signal line
Индикатор USDX vs Slope Direction LineiMA iStdDev
Торговая система по двум индикатором iMA (Moving Average) и одному iStdDev (Standard Deviation, StdDev)