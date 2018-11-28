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Индикаторы

Dynamic_Trend_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2833
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор Multi timeframe Dynamic Trend - мультитаймфреймеый индикатор Dynamic Trend. Выводит данные трёх индикаторов Dynamic Trend с разных таймфреймов на текущем графике.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта Dynamic Trend
  • Percent - "процент усиления" Dynamic Trend
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями
  • First DT timeframe - таймфрейм первого Dynamic Trend
  • Second DT timeframe - таймфрейм второго Dynamic Trend
  • Third DT timeframe - таймфрейм третьего Dynamic Trend

Сигнальный индикатор Dynamic Trend рисует двухцветную линию направления тренда и выставляет сигнальные указатели.
Для фильтрации сигналов индикатора желательно использовать подтверждающие сигналы, например, уровни поддержки/сопротивления.

Рис.1. Multi timeframe Dynamic Trend, Drawing mode = Steps


Рис.2. Multi timeframe Dynamic Trend, Drawing mode = Slope

LRMA LRMA

Индикатор Linear Regression MA

MTF_LRMA MTF_LRMA

Индикатор Multi Timeframe Linear Regression MA with signal line

USDX_Slope USDX_Slope

Индикатор USDX vs Slope Direction Line

iMA iStdDev iMA iStdDev

Торговая система по двум индикатором iMA (Moving Average) и одному iStdDev (Standard Deviation, StdDev)