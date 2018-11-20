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Индикаторы

SVSI_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1500
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор Multi timeframe Slow Volume Strength Index - отображает данные трёх индикаторов SVSI с разных таймфреймов на текущем.

Имеет девять настраиваемых параметров:

  • EMA period - период расчёта EMA SVSI
  • Smoothing - период сглаживания SVSI
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Middle - средняя линия
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонные линии
  • First SVSI timeframe - таймфрейм первого SVSI
  • Second SVSI timeframe - таймфрейм второго SVSI
  • Third SVSI timeframe - таймфрейм третьего SVSI

Рис.1. Multi timeframe Slow Volume Strength Index, данные H4, H8 и H12 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Multi timeframe Slow Volume Strength Index, данные H4, H8 и H12 на графике H1, Drawing mode = Slope


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