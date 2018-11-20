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SVSI_MTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multi timeframe Slow Volume Strength Index - отображает данные трёх индикаторов SVSI с разных таймфреймов на текущем.
Имеет девять настраиваемых параметров:
- EMA period - период расчёта EMA SVSI
- Smoothing - период сглаживания SVSI
- Overbought - уровень перекупленности
- Middle - средняя линия
- Oversold - уровень перепроданности
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонные линии
- First SVSI timeframe - таймфрейм первого SVSI
- Second SVSI timeframe - таймфрейм второго SVSI
- Third SVSI timeframe - таймфрейм третьего SVSI
Рис.1. Multi timeframe Slow Volume Strength Index, данные H4, H8 и H12 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Multi timeframe Slow Volume Strength Index, данные H4, H8 и H12 на графике H1, Drawing mode = Slope
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