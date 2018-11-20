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SetColorFiboLevels - скрипт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2261
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Скрипт строит графический объект  Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек.

Рис.1. Результат работы скрипта SetColorFiboLevels

Рис.1. Результат работы скрипта SetColorFiboLevels

Dynamic averaging Dynamic averaging

Усреднение позиций. Расчёт среднего iStdDev в скользящем окне.

Float_Pivot_Smoothed_Digit_System Float_Pivot_Smoothed_Digit_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Float_Pivot_Smoothed_Digit.

MACD Cleaner MACD Cleaner

Советник по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

SVSI_MTF SVSI_MTF

Индикатор Multi timeframe Slow Volume Strength Index