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SetColorFiboLevels - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек.
Рис.1. Результат работы скрипта SetColorFiboLevels
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Усреднение позиций. Расчёт среднего iStdDev в скользящем окне.Float_Pivot_Smoothed_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Float_Pivot_Smoothed_Digit.
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