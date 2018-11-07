Интерпретация:

Когда значения осциллятора опускаются ниже 20, рынок считается перепроданным, и можно искать точки входа в длинную позицию.

Когда значения осциллятора поднимаются выше 80, рынок считается перекупленным, и можно искать точки входа в короткую позицию.

К рассмотрению принимаются пересечения уровней перекупленности/перепроданности, центральной линии, а так же дивергенции относительно осевой линии осциллятора.