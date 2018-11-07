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SVSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Slow Volume Strength Index - осциллятор моментума объёма. Был описан в "Stock&Commodities" в апреле 2015г.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- EMA period - период расчёта EMA
- Smoothing - период сглаживания
- Overbought - уровень перекупленности
- Middle - средняя линия
- Oversold - уровень перепроданности
Интерпретация:
Когда значения осциллятора опускаются ниже 20, рынок считается перепроданным, и можно искать точки входа в длинную позицию.
Когда значения осциллятора поднимаются выше 80, рынок считается перекупленным, и можно искать точки входа в короткую позицию.
К рассмотрению принимаются пересечения уровней перекупленности/перепроданности, центральной линии, а так же дивергенции относительно осевой линии осциллятора.
TMACD_Divergence
Индикатор TMACD DivergenceTrend_Score
Индикатор Trend Score
Normalized_Volume
Индикатор Normalized VolumeMA_Trend
Индикатор MA Trend