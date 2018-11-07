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Индикаторы

SVSI - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1826
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(13)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Slow Volume Strength Index - осциллятор моментума объёма. Был описан в "Stock&Commodities" в апреле 2015г.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • EMA period - период расчёта EMA
  • Smoothing - период сглаживания
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Middle - средняя линия
  • Oversold - уровень перепроданности

Интерпретация:

Когда значения осциллятора опускаются ниже 20, рынок считается перепроданным, и можно искать точки входа в длинную позицию.
Когда значения осциллятора поднимаются выше 80, рынок считается перекупленным, и можно искать точки входа в короткую позицию.

К рассмотрению принимаются пересечения уровней перекупленности/перепроданности, центральной линии, а так же дивергенции относительно осевой линии осциллятора.

TMACD_Divergence TMACD_Divergence

Индикатор TMACD Divergence

Trend_Score Trend_Score

Индикатор Trend Score

Normalized_Volume Normalized_Volume

Индикатор Normalized Volume

MA_Trend MA_Trend

Индикатор MA Trend