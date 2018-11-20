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Советники

MACD Cleaner - эксперт для MetaTrader 5

StatBars | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2168
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Artem Titarenko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник торгует по iMACD (Moving Average  Convergence/Divergence, MACD).

Правила формирования сигналов:

   if(macd_main[3]>=macd_main[2] && macd_main[2]>=macd_main[1])
      m_need_open_buy=true;
   if(macd_main[3]<=macd_main[2] && macd_main[2]<=macd_main[1])
      m_need_open_sell=true;

Работает только в момент рождения нового бара (и трейлинг и получение сигнала).

MACD Cleaner

SetColorFiboLevels SetColorFiboLevels

Скрипт строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек.

Dynamic averaging Dynamic averaging

Усреднение позиций. Расчёт среднего iStdDev в скользящем окне.

SVSI_MTF SVSI_MTF

Индикатор Multi timeframe Slow Volume Strength Index

MTF_RSI MTF_RSI

Индикатор Multi timeframes RSI