MACD Cleaner

Автор идеи - Artem Titarenko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник торгует по iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Правила формирования сигналов:

if (macd_main[ 3 ]>=macd_main[ 2 ] && macd_main[ 2 ]>=macd_main[ 1 ]) m_need_open_buy= true ; if (macd_main[ 3 ]<=macd_main[ 2 ] && macd_main[ 2 ]<=macd_main[ 1 ]) m_need_open_sell= true ;

Работает только в момент рождения нового бара (и трейлинг и получение сигнала).



