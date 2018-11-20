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MACD Cleaner - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2168
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Автор идеи - Artem Titarenko
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник торгует по iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
Правила формирования сигналов:
if(macd_main[3]>=macd_main[2] && macd_main[2]>=macd_main[1]) m_need_open_buy=true; if(macd_main[3]<=macd_main[2] && macd_main[2]<=macd_main[1]) m_need_open_sell=true;
Работает только в момент рождения нового бара (и трейлинг и получение сигнала).
SetColorFiboLevels
Скрипт строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек.Dynamic averaging
Усреднение позиций. Расчёт среднего iStdDev в скользящем окне.