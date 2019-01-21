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“多时间帧慢速交易量强度指数”显示三个不同于当前图表时间帧的 SVSI 指标数据。
该指标有九个可调参数:
- EMA period - EMA SVSI 计算周期
- Smoothing - SVSI 平滑周期
- Overbought - 超买级别
- Middle - 中线
- Oversold - 超卖级别
- Drawing mode - 指标绘制类型
- Steps - 作为梯度
- Slope - 斜线
- First SVSI timeframe - 第一个 SVSI 的时间帧
- Second SVSI timeframe - 第二个 SVSI 的时间帧
- Third SVSI timeframe - 第三个 SVSI 的时间帧
图例1. 多时间帧慢速交易量强度指数; 在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据; Drawing mode = Steps
图例2. 多时间帧慢速交易量强度指数; 在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据; Drawing mode = Slope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23329
Stalin_HTF
Stalin 指标可以在输入参数里更改指标时间帧Stalin_NRTR
NRTR 形式的 Stalin 指标。