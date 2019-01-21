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SVSI_MTF - MetaTrader 5脚本

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SVSI_MTF.mq5 (35.33 KB) 预览
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“多时间帧慢速交易量强度指数”显示三个不同于当前图表时间帧的 SVSI 指标数据。

该指标有九个可调参数:

  • EMA period - EMA SVSI 计算周期
  • Smoothing - SVSI 平滑周期
  • Overbought - 超买级别
  • Middle - 中线
  • Oversold - 超卖级别
  • Drawing mode - 指标绘制类型
    • Steps - 作为梯度
    • Slope - 斜线
  • First SVSI timeframe - 第一个 SVSI 的时间帧
  • Second SVSI timeframe - 第二个 SVSI 的时间帧
  • Third SVSI timeframe - 第三个 SVSI 的时间帧

图例1. 多时间帧慢速交易量强度指数; 在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据; Drawing mode = Steps


图例2. 多时间帧慢速交易量强度指数; 在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据; Drawing mode = Slope


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23329

PWMA_MTF PWMA_MTF

多时间帧动力加权移动平均线

MTF_RSI MTF_RSI

多时间帧 RSI 指标

Stalin_HTF Stalin_HTF

Stalin 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

Stalin_NRTR Stalin_NRTR

NRTR 形式的 Stalin 指标。