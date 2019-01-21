“多时间帧慢速交易量强度指数”显示三个不同于当前图表时间帧的 SVSI 指标数据。

该指标有九个可调参数:

图例1. 多时间帧慢速交易量强度指数; 在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据; Drawing mode = Steps





图例2. 多时间帧慢速交易量强度指数; 在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据; Drawing mode = Slope