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Индикаторы

PWMA_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1649
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор "Multi Time Frame Power Weighted Moving Average - мультитаймфреймная степенно-взвешенная скользящая средняя. Отображает на графике цены данные трёх PWMA с разных таймфреймов.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Power - степень
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями
  • First PWMA timeframe - таймфрейм первой PWMA
  • Second PWMA timeframe - таймфрейм второй PWMA
  • Third PWMA timeframe - таймфрейм третьей PWMA

Рис.1. Multi Time Frame Power Weighted Moving Average, данные H4, H8 и H12 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Multi Time Frame Power Weighted Moving Average, данные H4, H8 и H12 на графике H1, Drawing mode = Slope

MTF_RSI MTF_RSI

Индикатор Multi timeframes RSI

SVSI_MTF SVSI_MTF

Индикатор Multi timeframe Slow Volume Strength Index

3TF_RSI_Average 3TF_RSI_Average

Индикатор Three timeframes RSI Average

3TF_Stochastic_Average 3TF_Stochastic_Average

Индикатор Three timeframes Stochastic Average