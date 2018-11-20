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PWMA_MTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Multi Time Frame Power Weighted Moving Average - мультитаймфреймная степенно-взвешенная скользящая средняя. Отображает на графике цены данные трёх PWMA с разных таймфреймов.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Power - степень
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
- First PWMA timeframe - таймфрейм первой PWMA
- Second PWMA timeframe - таймфрейм второй PWMA
- Third PWMA timeframe - таймфрейм третьей PWMA
Рис.1. Multi Time Frame Power Weighted Moving Average, данные H4, H8 и H12 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Multi Time Frame Power Weighted Moving Average, данные H4, H8 и H12 на графике H1, Drawing mode = Slope
MTF_RSI
Индикатор Multi timeframes RSISVSI_MTF
Индикатор Multi timeframe Slow Volume Strength Index
3TF_RSI_Average
Индикатор Three timeframes RSI Average3TF_Stochastic_Average
Индикатор Three timeframes Stochastic Average