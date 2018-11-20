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MTF_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Multi timeframes RSI отображает данные трёх индикаторов RSI с разных таймфреймов на текущем.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчёта RSI
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
- First RSI timeframe - таймфрейм первого RSI
- Second RSI timeframe - таймфрейм второго RSI
- Third RSI timeframe - таймфрейм третьего RSI
Рис.1. Multi timeframes RSI, H8, H12 и D1 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Multi timeframes RSI, H8, H12 и D1 на графике H1, Drawing mode = Slope
SVSI_MTF
Индикатор Multi timeframe Slow Volume Strength IndexMACD Cleaner
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Индикатор Multi Time Frame Power Weighted Moving Average3TF_RSI_Average
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