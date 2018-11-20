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Индикаторы

MTF_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1938
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Multi timeframes RSI отображает данные трёх индикаторов RSI с разных таймфреймов на текущем.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчёта RSI
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями
  • First RSI timeframe - таймфрейм первого RSI
  • Second RSI timeframe - таймфрейм второго RSI
  • Third RSI timeframe - таймфрейм третьего RSI

Рис.1. Multi timeframes RSI, H8, H12 и D1 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Multi timeframes RSI, H8, H12 и D1 на графике H1, Drawing mode = Slope


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