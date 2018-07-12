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PWMA - индикатор для MetaTrader 5
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Power weighted moving average - взвешенная по степени скользящая средняя.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Power - степень
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
PWMA = SUM(Applied price(i) * (i^Power), Period) / SUM(i^Power, Period)
При значении Power, равном 1, МА идентична линейно-взвешенной (LWMA)
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