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Индикаторы

PWMA - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1335
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Power weighted moving average - взвешенная по степени скользящая средняя.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Power - степень
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

PWMA = SUM(Applied price(i) * (i^Power), Period) / SUM(i^Power, Period)

При значении Power, равном 1, МА идентична линейно-взвешенной (LWMA)


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