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“多时间帧动力加权移动平均线”指标显示不同时间帧的 动力加权移动平均值。 价格图表上显示三个不同时间帧的 PWMA 的数据。
它有六个输入参数:
- Period - 计算周期
- Power
- Drawing mode - 指标绘制类型
- Steps - 作为梯度
- Slope - 斜线
- First PWMA timeframe - 第一个 PWMA 的时间帧
- Second PWMA timeframe - 第二个 PWMA 的时间帧
- Third PWMA timeframe - 第三个 PWMA 的时间帧
图例1. 多时间帧动力加权移动平均线，在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据, Drawing mode = Steps
图例2. 多时间帧动力加权移动平均线，在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据, Drawing mode = Slope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23328
SVSI_MTF
多时间帧慢速交易量强度指数Stalin_HTF
Stalin 指标可以在输入参数里更改指标时间帧