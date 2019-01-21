“多时间帧动力加权移动平均线”指标显示不同时间帧的 动力加权移动平均值。 价格图表上显示三个不同时间帧的 PWMA 的数据。

它有六个输入参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Power

Drawing mode - 指标绘制类型

- 指标绘制类型 Steps - 作为梯度

- 作为梯度

Slope - 斜线

- 斜线 First PWMA timeframe - 第一个 PWMA 的时间帧

- 第一个 PWMA 的时间帧 Second PWMA timeframe - 第二个 PWMA 的时间帧

- 第二个 PWMA 的时间帧 Third PWMA timeframe - 第三个 PWMA 的时间帧

图例1. 多时间帧动力加权移动平均线，在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据, Drawing mode = Steps





图例2. 多时间帧动力加权移动平均线，在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据, Drawing mode = Slope