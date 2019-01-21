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PWMA_MTF - MetaTrader 5脚本

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PWMA_MTF.mq5 (23.89 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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“多时间帧动力加权移动平均线”指标显示不同时间帧的 动力加权移动平均值。 价格图表上显示三个不同时间帧的 PWMA 的数据。

它有六个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Power
  • Drawing mode - 指标绘制类型
    • Steps - 作为梯度
    • Slope - 斜线
  • First PWMA timeframe - 第一个 PWMA 的时间帧
  • Second PWMA timeframe - 第二个 PWMA 的时间帧
  • Third PWMA timeframe - 第三个 PWMA 的时间帧

图例1. 多时间帧动力加权移动平均线，在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据, Drawing mode = Steps


图例2. 多时间帧动力加权移动平均线，在 H1 图表上的 H4，H8 和 H12 数据, Drawing mode = Slope

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23328

MTF_RSI MTF_RSI

多时间帧 RSI 指标

MACD 清洁工 MACD 清洁工

一款基于 iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD）指标的智能交易系统

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多时间帧慢速交易量强度指数

Stalin_HTF Stalin_HTF

Stalin 指标可以在输入参数里更改指标时间帧