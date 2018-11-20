Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Float_Pivot_Smoothed_Digit.



При выходе цены из канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.





Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_System