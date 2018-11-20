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Индикаторы

Float_Pivot_Smoothed_Digit_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1710
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Float_Pivot_Smoothed_Digit.

При выходе цены из канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_System

Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_System

ColorMFI_X20_Cloud_HTF ColorMFI_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorMFI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorRSI_X20_Cloud_HTF ColorRSI_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Dynamic averaging Dynamic averaging

Усреднение позиций. Расчёт среднего iStdDev в скользящем окне.

SetColorFiboLevels SetColorFiboLevels

Скрипт строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек.