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Float_Pivot_Smoothed_Digit_System - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Float_Pivot_Smoothed_Digit.
При выходе цены из канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_System
Индикатор ColorMFI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorRSI_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Усреднение позиций. Расчёт среднего iStdDev в скользящем окне.SetColorFiboLevels
Скрипт строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек.