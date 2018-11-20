Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorRSI_X20_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1182
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorRSI_X20_Cloud.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorRSI_X20_Cloud_HTF.
Hoop master
Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл.ColorAutoFibAutoTrend
Индикатор AutoFibAutoTrend, в котором можно менять цвета и значения горизонтальных фибо-уровней.
ColorMFI_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorMFI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахFloat_Pivot_Smoothed_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Float_Pivot_Smoothed_Digit.