该指标使用 Float_Pivot_Smoothed_Digit 通道实现突破系统。



当价格退出通道时，烛条颜色会变为与趋势方向对应的颜色。 蓝色用于金融资产的增长，粉红色意味着下降。 明亮的颜色表示趋势方向和烛条方向重合。 暗色对应于烛条方向与趋势相反的情况。





图例1. Float_Pivot_Smoothed_Digit_System 指标