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Float_Pivot_Smoothed_Digit_System - MetaTrader 5脚本
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该指标使用 Float_Pivot_Smoothed_Digit 通道实现突破系统。
当价格退出通道时，烛条颜色会变为与趋势方向对应的颜色。 蓝色用于金融资产的增长，粉红色意味着下降。 明亮的颜色表示趋势方向和烛条方向重合。 暗色对应于烛条方向与趋势相反的情况。
图例1. Float_Pivot_Smoothed_Digit_System 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23322
ColorMFI_X20_Cloud_HTF
ColorMFI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧ColorRSI_X20_Cloud_HTF
ColorRSI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧
SetColorFiboLevels
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