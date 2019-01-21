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Float_Pivot_Smoothed_Digit_System - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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该指标使用 Float_Pivot_Smoothed_Digit 通道实现突破系统。

当价格退出通道时，烛条颜色会变为与趋势方向对应的颜色。 蓝色用于金融资产的增长，粉红色意味着下降。 明亮的颜色表示趋势方向和烛条方向重合。 暗色对应于烛条方向与趋势相反的情况。

图例1. Float_Pivot_Smoothed_Digit_System 指标

图例1. Float_Pivot_Smoothed_Digit_System 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23322

ColorMFI_X20_Cloud_HTF ColorMFI_X20_Cloud_HTF

ColorMFI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

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SetColorFiboLevels SetColorFiboLevels

该脚本使用大量设置创建菲波纳奇级数图形对象。

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