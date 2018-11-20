CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Dynamic averaging - эксперт для MetaTrader 5

bird0 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1768
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - bird0

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник берёт данные значения индикатора iStdDev в скользящем окне за "Sliding window size" дней и вычисляет среднее значение индикатора в этом окне. Если текущее значение iStdDev больше полученного среднего - это сигнал к запрету торговли.

Если запрета нет, смотрим на индикатор Stochastic:

   if(stochastic[0]<25.0 && stochastic[1]-stochastic[2]>0.0)
      m_need_open_buy=true;
   if(stochastic[0]>75.0 && stochastic[1]-stochastic[2]<0.0)
      m_need_open_sell=true;

Параллельно отслеживаются сделки, которые были закрыты с убытком: как только обнаруживается такая убыточная сделка - увеличивается размер лота для следующей сделки.


При общем прибыли равной или больше минимальной Minimum profit - все позиции закрываются.


ВНИМАНИЕ: Стратегия очень рисковая! После кажущейся прибыли

Dynamic averaging

можно легко уничтожить депозит!

Float_Pivot_Smoothed_Digit_System Float_Pivot_Smoothed_Digit_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Float_Pivot_Smoothed_Digit.

ColorMFI_X20_Cloud_HTF ColorMFI_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorMFI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

SetColorFiboLevels SetColorFiboLevels

Скрипт строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек.

MACD Cleaner MACD Cleaner

Советник по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)