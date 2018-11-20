Dynamic averaging

Автор идеи - bird0

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник берёт данные значения индикатора iStdDev в скользящем окне за "Sliding window size" дней и вычисляет среднее значение индикатора в этом окне. Если текущее значение iStdDev больше полученного среднего - это сигнал к запрету торговли.

Если запрета нет, смотрим на индикатор Stochastic:

if (stochastic[ 0 ]< 25.0 && stochastic[ 1 ]-stochastic[ 2 ]> 0.0 ) m_need_open_buy= true ; if (stochastic[ 0 ]> 75.0 && stochastic[ 1 ]-stochastic[ 2 ]< 0.0 ) m_need_open_sell= true ;

Параллельно отслеживаются сделки, которые были закрыты с убытком: как только обнаруживается такая убыточная сделка - увеличивается размер лота для следующей сделки.





При общем прибыли равной или больше минимальной Minimum profit - все позиции закрываются.





ВНИМАНИЕ: Стратегия очень рисковая! После кажущейся прибыли

можно легко уничтожить депозит!