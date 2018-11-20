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Dynamic averaging - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - bird0
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник берёт данные значения индикатора iStdDev в скользящем окне за "Sliding window size" дней и вычисляет среднее значение индикатора в этом окне. Если текущее значение iStdDev больше полученного среднего - это сигнал к запрету торговли.
Если запрета нет, смотрим на индикатор Stochastic:
if(stochastic[0]<25.0 && stochastic[1]-stochastic[2]>0.0) m_need_open_buy=true; if(stochastic[0]>75.0 && stochastic[1]-stochastic[2]<0.0) m_need_open_sell=true;
Параллельно отслеживаются сделки, которые были закрыты с убытком: как только обнаруживается такая убыточная сделка - увеличивается размер лота для следующей сделки.
При общем прибыли равной или больше минимальной Minimum profit - все позиции закрываются.
ВНИМАНИЕ: Стратегия очень рисковая! После кажущейся прибыли
можно легко уничтожить депозит!
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