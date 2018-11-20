CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorMFI_X20_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1159
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор  ColorMFI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorMFI_X20_Cloud.ex5.


Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20_Cloud_HTF.

Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20_Cloud_HTF.

ColorRSI_X20_Cloud_HTF ColorRSI_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Hoop master Hoop master

Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл.

Float_Pivot_Smoothed_Digit_System Float_Pivot_Smoothed_Digit_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Float_Pivot_Smoothed_Digit.

Dynamic averaging Dynamic averaging

Усреднение позиций. Расчёт среднего iStdDev в скользящем окне.