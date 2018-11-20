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Elders_Safe_Zone_MTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multi timeframe Elder's Safe Zone - мультитаймфреймный индикатор Elder's Safe Zone. Отображает безопасные зоны Александра Элдера, рассчитанные для трёх заданных таймфреймов. Elder's Safe Zone рассчитывает минимальный размер стоплосс так, чтобы он не был далеко от цены для сохранения размера прибыли, и так, чтобы он не был слишком близко к цене для того, чтобы шум не зацепил стоп позиции слишком рано.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- ESZ Period - период расчёта Safe Zone
- Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены
- EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены
- Drawing mode - режим рисования линий
- Steps - по шагам
- Slope - наклонные линии, соединяющие значения соседних баров заданных таймфреймов
- First ESZ timeframe - таймфрейм первого отображаемого Elder's Safe Zone
- Second ESZ timeframe - таймфрейм второго отображаемого Elder's Safe Zone
- Third ESZ timeframe - таймфрейм третьего отображаемого Elder's Safe Zone
Рис.1. Multi timeframe Elder's Safe Zone, Drawing mode = Steps
Рис.2. Multi timeframe Elder's Safe Zone, Drawing mode = Slope
Donchian_Oscillator
Индикатор Donchian OscillatorMTF_MA
Индикатор Multitimeframe Moving Average
MFI_normalized
Индикатор MFI normalizedZMA
Индикатор ZMA