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Индикаторы

Elders_Safe_Zone_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор Multi timeframe Elder's Safe Zone - мультитаймфреймный индикатор Elder's Safe Zone. Отображает безопасные зоны Александра Элдера, рассчитанные для трёх заданных таймфреймов. Elder's Safe Zone рассчитывает минимальный размер стоплосс так, чтобы он не был далеко от цены для сохранения размера прибыли, и так, чтобы он не был слишком близко к цене для того, чтобы шум не зацепил стоп позиции слишком рано.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • ESZ Period - период расчёта Safe Zone
  • Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены
  • EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены
  • Drawing mode - режим рисования линий
    • Steps - по шагам
    • Slope - наклонные линии, соединяющие значения соседних баров заданных таймфреймов
  • First ESZ timeframe - таймфрейм первого отображаемого Elder's Safe Zone
  • Second ESZ timeframe - таймфрейм второго отображаемого Elder's Safe Zone
  • Third ESZ timeframe - таймфрейм третьего отображаемого Elder's Safe Zone

Рис.1. Multi timeframe Elder's Safe Zone, Drawing mode = Steps


Рис.2. Multi timeframe Elder's Safe Zone, Drawing mode = Slope


Donchian_Oscillator Donchian_Oscillator

Индикатор Donchian Oscillator

MTF_MA MTF_MA

Индикатор Multitimeframe Moving Average

MFI_normalized MFI_normalized

Индикатор MFI normalized

ZMA ZMA

Индикатор ZMA