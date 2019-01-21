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多时间帧的 Elder 安全区 指标。 计算三个指定的时间范围并显示 Alexander Elder 的安全区。 Elder 安全区计算最小止损，以便保持与价格相差不远，可以保护利润，但又不是太接近价格，以避免噪音变化引发止损。
它有七个输入参数:
- ESZ Period - 安全区计算周期
- Stop factor - 安全区指示线自价格的偏移
- EMA period - 用于定义价格方向的 EMA 计算周期
- Drawing mode - 指示线绘制模式
- Steps - 步幅
- Slope - 倾斜线，连接指定时间帧内相邻柱线的数值
- First ESZ timeframe - 第一个 Elder 安全区的显示时间帧
- Second ESZ timeframe - 第二个 Elder 安全区的显示时间帧
- Third ESZ timeframe - 第三个 Elder 安全区的显示时间帧
图例1. 多时间帧的 Elder 安全区, Drawing mode = Steps
图例2. 多时间帧的 Elder 安全区, Drawing mode = Slope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23291
ColorRSI_X20_HTF
ColorRSI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧ColorMFI_X20_HTF
ColorMFI_X20 指标可以在输入参数里更改指标时间帧
Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMaRsi-Trigger 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量。ColorAutoFibAutoTrend
AutoFibAutoTrend 指标，您可以更改其中的颜色和菲波纳奇级数的值。