Опорной точкой считается закреплённый излом ZigZag (не луч). Скользящая средняя рассчитывается как сумма цен Price type в диапазоне от опорной точки до текущего бара, делённая на количество баров в этом диапазоне.



Например, для трёх баров после опорной точки (P):

ZMA[P] = Close[P]

ZMA[P+1] = (Close[P]+Close[P+1]) / 2

ZMA[P+2] = (Close[P]+Close[P+1]+Close[P+2]) / 3

