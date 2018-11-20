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ZMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ZigZag Moving Average - скользящая средняя, построенная от опорных точек индикатора ZigZag.
Имеет три настраиваемых параметра:
- ZigZag depth - параметр Depth индикатора ZigZag
- ZigZag deviation - параметр Deviation индикатора ZigZag
- ZigZag backstep - параметр Backstep индикатора ZigZag
- Price type - тип используемой цены в опорных точках для расчёта МА
- Close - цена закрытия
- High/Low - цены High и Low
Следует учитывать, что при перерисовке ZigZag, скользящая средняя, рассчитываемая от последнего закреплённого излома зигзага, тоже пересчитывается.
Опорной точкой считается закреплённый излом ZigZag (не луч). Скользящая средняя рассчитывается как сумма цен Price type в диапазоне от опорной точки до текущего бара, делённая на количество баров в этом диапазоне.
Например, для трёх баров после опорной точки (P):
ZMA[P] = Close[P]
ZMA[P+1] = (Close[P]+Close[P+1]) / 2
ZMA[P+2] = (Close[P]+Close[P+1]+Close[P+2]) / 3
Индикатор MFI normalizedElders_Safe_Zone_MTF
Индикатор Multi timeframe Elder's Safe Zone
Индикатор Stalin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахStalin_NRTR
Индикатор Stalin в NRTR виде.