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Индикаторы

ZMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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Индикатор ZigZag Moving Average - скользящая средняя, построенная от опорных точек индикатора ZigZag.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • ZigZag depth - параметр Depth индикатора ZigZag
  • ZigZag deviation - параметр Deviation индикатора ZigZag
  • ZigZag backstep - параметр Backstep индикатора ZigZag
  • Price type - тип используемой цены в опорных точках для расчёта МА
    • Close - цена закрытия
    • High/Low - цены High и Low

Следует учитывать, что при перерисовке ZigZag, скользящая средняя, рассчитываемая от последнего закреплённого излома зигзага, тоже пересчитывается.

Опорной точкой считается закреплённый излом ZigZag (не луч). Скользящая средняя рассчитывается как сумма цен Price type в диапазоне от опорной точки до текущего бара, делённая на количество баров в этом диапазоне.

Например, для трёх баров после опорной точки (P):

ZMA[P] = Close[P]
ZMA[P+1] = (Close[P]+Close[P+1]) / 2
ZMA[P+2] = (Close[P]+Close[P+1]+Close[P+2]) / 3








MFI_normalized MFI_normalized

Индикатор MFI normalized

Elders_Safe_Zone_MTF Elders_Safe_Zone_MTF

Индикатор Multi timeframe Elder's Safe Zone

Stalin_HTF Stalin_HTF

Индикатор Stalin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Stalin_NRTR Stalin_NRTR

Индикатор Stalin в NRTR виде.