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Индикаторы

Elders_Safe_Zone - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1945
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Elder's Safe Zone - безопасная зона Александра Элдера. Индикатор рассчитывает минимальный размер стоплосс так, чтобы он не был далеко от цены для сохранения размера прибыли, и так, чтобы он не был слишком близко к цене для того, чтобы шум не зацепил стоп позиции слишком рано.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • ESZ Period - период расчёта Safe Zone
  • Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены
  • EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены


Elders_Safe_Zone_Triple Elders_Safe_Zone_Triple

Индикатор Elder's Safe Zone Triple

Highly_Adaptable_MA_Alerts Highly_Adaptable_MA_Alerts

Индикатор Highly Adaptable Moving Average Alert

Ehlers_CG Ehlers_CG

Индикатор Ehler's Center of Gravity

BB_OutsideCandle_Alert BB_OutsideCandle_Alert

Индикатор Bollinger Bands Outside Candle Alert