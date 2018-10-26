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Elders_Safe_Zone - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Elder's Safe Zone - безопасная зона Александра Элдера. Индикатор рассчитывает минимальный размер стоплосс так, чтобы он не был далеко от цены для сохранения размера прибыли, и так, чтобы он не был слишком близко к цене для того, чтобы шум не зацепил стоп позиции слишком рано.
Имеет три настраиваемых параметра:
- ESZ Period - период расчёта Safe Zone
- Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены
- EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены
Elders_Safe_Zone_Triple
Индикатор Elder's Safe Zone TripleHighly_Adaptable_MA_Alerts
Индикатор Highly Adaptable Moving Average Alert
Ehlers_CG
Индикатор Ehler's Center of GravityBB_OutsideCandle_Alert
Индикатор Bollinger Bands Outside Candle Alert