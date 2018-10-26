Индикатор Elder's Safe Zone - безопасная зона Александра Элдера. Индикатор рассчитывает минимальный размер стоплосс так, чтобы он не был далеко от цены для сохранения размера прибыли, и так, чтобы он не был слишком близко к цене для того, чтобы шум не зацепил стоп позиции слишком рано.

Имеет три настраиваемых параметра:

ESZ Period - период расчёта Safe Zone

- период расчёта Safe Zone Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены

- размер отступа линии Safe Zone от цены EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены



