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Индикаторы

MFI_normalized - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1938
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(23)
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Индикатор Джона Боллинджера (John Bollinger) MFI normalized - нормализованный по Bollinger Bands индикатор Money Flow Index.

Для расчёта уровней перекупленности/перепроданности используются полосы индикатора Bollinger Bands.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • MFI period - период расчёта MFI
  • MFI applied volume - объём, используемый для расчёта MFI
  • BB period - период расчёта Bollinger Bands
  • BB deviation - отклонение Bollinger Bands

Расчёт:

NormMFI = (MFI-BL) / (TL-BL)

где:

TL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, UPPER_BAND)
BL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, LOWER_BAND)

MFI - Money Flow Index(MFI period, MFI applied volume)
BBands - верхняя (UPPER_BAND) и нижняя (LOWER_BAND) полосы Bollinger Bands

Рис.1. MFI normalized


Рис.2. MFI normalized + MFI




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