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MFI_normalized - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Джона Боллинджера (John Bollinger) MFI normalized - нормализованный по Bollinger Bands индикатор Money Flow Index.
TL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, UPPER_BAND)
MFI - Money Flow Index(MFI period, MFI applied volume)
Рис.2. MFI normalized + MFI
Для расчёта уровней перекупленности/перепроданности используются полосы индикатора Bollinger Bands.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- MFI period - период расчёта MFI
- MFI applied volume - объём, используемый для расчёта MFI
- BB period - период расчёта Bollinger Bands
- BB deviation - отклонение Bollinger Bands
Расчёт:
NormMFI = (MFI-BL) / (TL-BL)
где:
TL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, UPPER_BAND)
BL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, LOWER_BAND)
MFI - Money Flow Index(MFI period, MFI applied volume)
BBands - верхняя (UPPER_BAND) и нижняя (LOWER_BAND) полосы Bollinger Bands
Рис.1. MFI normalized
Рис.2. MFI normalized + MFI
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