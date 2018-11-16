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Индикаторы

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов:

  • Пробой основной линией индикатора нуля;
  • Изменение цвета сигнального облака (трендовой направленности индикатора);
  • Пробой уровней перекупленности или перепроданости;
  • Выход из зон перекупленности или перепроданости.

Входные параметры для подачи сигналов:

input uint NumberofBar=1;          // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;           // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;       // Количество алертов
input bool EMailON=false;          // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;           // Разрешение отправки сигнала на мобильный

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert. Изменение цвета сигнального облака на первом баре.

Рис.1. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert. Изменение цвета сигнального облака на первом баре.


Рис.2. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert. Подача алерта.

Рис.2. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert. Подача алерта.


Puria method Puria method

Торговая система по методу Пуриа.

EMA LWMA RSI EMA LWMA RSI

Советник по двум iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Exp_SR-RateIndicator Exp_SR-RateIndicator

Торговая система на сигналах индикатора SR-RateIndicator

TDSGlobal TDSGlobal

Работа с отложенными ордерами Buy limit и Sell limit. Использует High и Low с таймрфрейма D1 (бары #1 и #2)