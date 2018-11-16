Puria method

Автор идеи - Sergey Deev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Торговая система по методу Пуриа. Используются: индикатор быстрой iMA (Moving Average, MA), два индикатора медленной iMA (Moving Average, MA) и один индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

При Use all ticks равным "true" советник будет работать на каждом тике, при "false" - только в момент рождения нового бара. В рынке держит не более одной позиции - поэтому может быть рекомендован как для неттинг- так и для хэдж-счетов.

Основная идея метода - открытие позиции на продажу после перехода быстрой MA выше двух медленных и подтверждение этого посредством MACD. В данной реализации при открытии позиции для MA считается не просто превышение, а минимально-допустимое превышение:

if (((MA1 # 1 - MA0 # 1 )/m_symbol.Point()> 0.5 ) && ((MA2 # 1 - MA0 # 1 )/m_symbol.Point()> 0.5 )) *** if (((MA0 # 1 - MA1 # 1 )/m_symbol.Point()> 0.5 ) && ((MA0 # 1 - MA2 # 1 )/m_symbol.Point()> 0.5 )) ***

Добавлено частичное закрытие объема, перевод в безубыток по достижении минимальной прибыли и вычисление размеров стартового лота по заданному риску.

При достижении минимальной прибыли Minimum profit step выполняется частичное закрытие позиции - объём позиции (на рисунке это N) умножается на коэффициент Coefficient lot taking:

Тест на EURUSD, M30: