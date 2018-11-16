CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Puria method - эксперт для MetaTrader 5

work2it | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2316
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Sergey Deev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Торговая система по методу Пуриа. Используются: индикатор быстрой iMA (Moving Average, MA), два индикатора медленной iMA (Moving Average, MA) и  один индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

При Use all ticks равным "true" советник будет работать на каждом тике, при "false" - только в момент рождения нового бара. В рынке держит не более одной позиции - поэтому может быть рекомендован как для неттинг- так и для хэдж-счетов.

Основная идея метода - открытие позиции на продажу после перехода быстрой MA выше двух медленных и подтверждение этого посредством MACD. В данной реализации при открытии позиции для MA считается не просто превышение, а минимально-допустимое превышение:

   if(((MA1#1 - MA0#1)/m_symbol.Point()>0.5) && ((MA2#1 - MA0#1)/m_symbol.Point()>0.5))
***
   if(((MA0#1 - MA1#1)/m_symbol.Point()>0.5) && ((MA0#1 - MA2#1)/m_symbol.Point()>0.5))
***

Добавлено частичное закрытие объема, перевод в безубыток по достижении минимальной прибыли и вычисление размеров стартового лота по заданному риску.

При достижении минимальной прибыли Minimum profit step выполняется частичное закрытие позиции - объём позиции (на рисунке это N) умножается на коэффициент Coefficient lot taking:

Puria method Partially closes

Тест на EURUSD, M30:

Puria method

EMA LWMA RSI EMA LWMA RSI

Советник по двум iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

BullsBearsEyes EA BullsBearsEyes EA

Советник по пользовательскому индикатору BullsBearsEyes

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert

Краткое описание

Exp_SR-RateIndicator Exp_SR-RateIndicator

Торговая система на сигналах индикатора SR-RateIndicator