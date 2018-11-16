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Puria method - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Sergey Deev
автор кода mq5 - barabashkakvn
Торговая система по методу Пуриа. Используются: индикатор быстрой iMA (Moving Average, MA), два индикатора медленной iMA (Moving Average, MA) и один индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
При Use all ticks равным "true" советник будет работать на каждом тике, при "false" - только в момент рождения нового бара. В рынке держит не более одной позиции - поэтому может быть рекомендован как для неттинг- так и для хэдж-счетов.
Основная идея метода - открытие позиции на продажу после перехода быстрой MA выше двух медленных и подтверждение этого посредством MACD. В данной реализации при открытии позиции для MA считается не просто превышение, а минимально-допустимое превышение:
if(((MA1#1 - MA0#1)/m_symbol.Point()>0.5) && ((MA2#1 - MA0#1)/m_symbol.Point()>0.5)) *** if(((MA0#1 - MA1#1)/m_symbol.Point()>0.5) && ((MA0#1 - MA2#1)/m_symbol.Point()>0.5)) ***
Добавлено частичное закрытие объема, перевод в безубыток по достижении минимальной прибыли и вычисление размеров стартового лота по заданному риску.
При достижении минимальной прибыли Minimum profit step выполняется частичное закрытие позиции - объём позиции (на рисунке это N) умножается на коэффициент Coefficient lot taking:
Тест на EURUSD, M30:
Советник по двум iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)BullsBearsEyes EA
Советник по пользовательскому индикатору BullsBearsEyes
Краткое описаниеExp_SR-RateIndicator
Торговая система на сигналах индикатора SR-RateIndicator