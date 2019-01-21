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EA

Exp_SR-RateIndicator - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
OneSideGaussian.mqh (12.98 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
SR-RateIndicator.mq5 (13.84 KB) 预览
Exp_SR-RateIndicator.mq5 (12.84 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款基于 SR-RateIndicator 指标信号的交易系统。 如果直方图的颜色从暗转为亮粉色或石灰，即当指标已进入超买或超卖区域时，在装修按收盘时产生交易信号。

若要运行指标，应将 SR-RateIndicator.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，智能交易系统在提供 非零点差 且能在 开仓期间设置止损和止盈 的经纪商平台上允许使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件。

以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。


图例 1. 图表上的交易示例


图例 1. 图表上的交易示例

2017 年 EURUSD H12 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23260

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert

简要描述;

TDSGlobal TDSGlobal

智能交易系统使用限价买入挂单和限价卖出挂单。 它使用 D1 时间帧的最高价和最低价（柱线＃1 和 ＃2）

VTS_Float_Pivot_Smoothed VTS_Float_Pivot_Smoothed

使用 Float_Pivot_Smoothed 通道的趋势指标 VTS。

VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF

VTS_Float_Pivot_Smoothed 指标可以在输入参数里更改指标时间帧