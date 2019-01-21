一款基于 SR-RateIndicator 指标信号的交易系统。 如果直方图的颜色从暗转为亮粉色或石灰，即当指标已进入超买或超卖区域时，在装修按收盘时产生交易信号。

若要运行指标，应将 SR-RateIndicator.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，智能交易系统在提供 非零点差 且能在 开仓期间设置止损和止盈 的经纪商平台上允许使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件。

以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。









图例 1. 图表上的交易示例

2017 年 EURUSD H12 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表