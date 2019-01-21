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一款基于 SR-RateIndicator 指标信号的交易系统。 如果直方图的颜色从暗转为亮粉色或石灰，即当指标已进入超买或超卖区域时，在装修按收盘时产生交易信号。
若要运行指标，应将 SR-RateIndicator.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，智能交易系统在提供 非零点差 且能在 开仓期间设置止损和止盈 的经纪商平台上允许使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件。
以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的交易示例
2017 年 EURUSD H12 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23260
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert
简要描述;TDSGlobal
智能交易系统使用限价买入挂单和限价卖出挂单。 它使用 D1 时间帧的最高价和最低价（柱线＃1 和 ＃2）
VTS_Float_Pivot_Smoothed
使用 Float_Pivot_Smoothed 通道的趋势指标 VTS。VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF
VTS_Float_Pivot_Smoothed 指标可以在输入参数里更改指标时间帧