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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Eva Ruft
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.
Входные параметры для подачи сигналов:
input uint AlertLevel=150; // Уровень срабатывания input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный input color AlertLevelColor=clrMagenta; // цвет уровня срабатывания
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. Превышение индикатором порогового значения на первом баре.
Рис.2. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. Подача алерта.
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Day Trading PAMXA
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