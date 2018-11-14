Реальный автор:

Eva Ruft



Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.

Входные параметры для подачи сигналов:

input uint AlertLevel= 150 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; input color AlertLevelColor= clrMagenta ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. Превышение индикатором порогового значения на первом баре.











Рис.2. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. Подача алерта.