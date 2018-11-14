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Индикаторы

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1524
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Eva Ruft

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.

Входные параметры для подачи сигналов:

input uint AlertLevel=150;                      // Уровень срабатывания
input uint NumberofBar=1;                       // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;                        // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;                    // Количество алертов
input bool EMailON=false;                       // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;                        // Разрешение отправки сигнала на мобильный
input color AlertLevelColor=clrMagenta;         // цвет уровня срабатывания

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. Превышение индикатором порогового значения на первом баре.

Рис.1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. Превышение  индикатором порогового значения на первом баре.


Рис.2. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. Подача алерта.

Рис.2. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. Подача алерта.

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