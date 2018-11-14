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Индикаторы

Float_Pivot_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1616
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Альтернатива каналу Bollinger Bands® с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="Float_Pivot_Digit";          //Первая часть имени графических объектов
input int IPeriod=100;                              //Период поиска экстремумов
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_MEDIAN_;        //ценовая константа
input int Shift=0;                                  //сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input uint Digit=2;                                 //количество разрядов округления
input bool ShowPrice=true;                          //показывать ценовые метки
input color Upper_color=clrTeal;                    //Цвет верхней ценовой метки
input color Middle_color=clrBlue;                   //Цвет средней ценовой метки
input color Lower_color=clrMagenta;                 //Цвет нижней ценовой метки

Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.02.2008.


Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Digit

Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Digit

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.

Float_Pivot_Smoothed_Digit Float_Pivot_Smoothed_Digit

Индикатор Float_Pivot_Digit со сглаживанием входных таймсерий, используемых в расчётах. Параметры сглаживания входных таймсерий определяются входными переменными индикатора

Gold Dust Gold Dust

Gold Dust - Золотоносный песок