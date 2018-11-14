Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Альтернатива каналу Bollinger Bands® с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.



input string SirName= "Float_Pivot_Digit" ; input int IPeriod= 100 ; input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_MEDIAN_; input int Shift= 0 ; input uint Digit= 2 ; input bool ShowPrice= true ; input color Upper_color= clrTeal ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Lower_color= clrMagenta ;

Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.02.2008.











Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Digit