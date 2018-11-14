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Float_Pivot_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Nick A. Zhilin
Альтернатива каналу Bollinger Bands® с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Float_Pivot_Digit"; //Первая часть имени графических объектов input int IPeriod=100; //Период поиска экстремумов input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_MEDIAN_; //ценовая константа input int Shift=0; //сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint Digit=2; //количество разрядов округления input bool ShowPrice=true; //показывать ценовые метки input color Upper_color=clrTeal; //Цвет верхней ценовой метки input color Middle_color=clrBlue; //Цвет средней ценовой метки input color Lower_color=clrMagenta; //Цвет нижней ценовой метки
Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.02.2008.
Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Digit
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахHeiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.
Индикатор Float_Pivot_Digit со сглаживанием входных таймсерий, используемых в расчётах. Параметры сглаживания входных таймсерий определяются входными переменными индикатораGold Dust
Gold Dust - Золотоносный песок