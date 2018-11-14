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Индикаторы

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1504
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts.ex5.


Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF

Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.

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