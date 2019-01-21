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指标

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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已发布:
已更新:
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原作者:

Eva Ruft

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep 指标，当指标突破输入中指定的触发级别时，能够发送警报，电子邮件和推送通知。

用于激活信号的输入参数:

input uint AlertLevel=150;                      // 触发级别
input uint NumberofBar=1;                       // 获取信号的柱线编号
input bool SoundON=true;                        // 启用警报
input uint NumberofAlerts=2;                    // 警报次数
input bool EMailON=false;                       // 启用信号邮件
input bool PushON=false;                        // 启用将信号发送到移动设备
input color AlertLevelColor=clrMagenta;         // 触发级别颜色

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。


图例1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. 指标超过第一根柱线上的阈值。

图例1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. 指标超过第一根柱线上的阈值。


图例2. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. 警报

图例2. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. 警报

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23215

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