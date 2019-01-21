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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts - MetaTrader 5脚本
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原作者:
Eva Ruft
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep 指标，当指标突破输入中指定的触发级别时，能够发送警报，电子邮件和推送通知。
用于激活信号的输入参数:
input uint AlertLevel=150; // 触发级别 input uint NumberofBar=1; // 获取信号的柱线编号 input bool SoundON=true; // 启用警报 input uint NumberofAlerts=2; // 警报次数 input bool EMailON=false; // 启用信号邮件 input bool PushON=false; // 启用将信号发送到移动设备 input color AlertLevelColor=clrMagenta; // 触发级别颜色
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。
图例1. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. 指标超过第一根柱线上的阈值。
图例2. Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts. 警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23215
MACD 无样品
基于 iMA（移动平均线，MA）和 iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD）指标的智能交易系统Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep
一款简单的指标，使用平滑 Heiken_Ashi 烛条的最高价和最低价计算金融资产的波动率，并四舍五入。
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts 指标可以在输入参数里更改指标时间帧Float_Pivot_Digit
布林带® 的另一种替代方案，在通道内填充颜色，并绘制为云，显示最后数值的价格标签，并可以将通道级别舍入到所需的位数