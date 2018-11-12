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Fib_SR_6 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Eli hayun
Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления.
Рис.1. Индикатор Fib_SR_6
Fib_SR
Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольниковSpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts
Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов
jMaster RSI
Советник работает по пользовательскому индикатору RSI Custom Smoothing.Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.