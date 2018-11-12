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Индикаторы

Fib_SR_6 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2316
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Eli hayun

Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления.

Рис.1. Индикатор Fib_SR_6

Рис.1. Индикатор Fib_SR_6

Fib_SR Fib_SR

Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников

SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts

Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

jMaster RSI jMaster RSI

Советник работает по пользовательскому индикатору RSI Custom Smoothing.

Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.