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Exp_ColorMETRO_Duplex - эксперт для MetaTrader 5
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Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:
- Названия которых начинаются на букву L - это входные параметры для управления длинными позициями;
- Названия которых начинаются на букву S - это входные параметры для управления короткими позициями.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры эксперта для лонгов | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //L магик номер input double L_MM=0.1; //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке input MarginMode L_MMMode=LOT; //L способ определения размера лота
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры эксперта для шортов | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S магик номер input double S_MM=0.1; //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке input MarginMode S_MMMode=LOT; //S способ определения размера лота
Эти две торговые систем используют разные магик-номера и являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными, и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями.
input bool L_PosOpen=true; //L Разрешение для входа в лонг input bool L_PosClose=true; //L Разрешение для выхода из лонгов
А после настройки включить и настраивать только другую систему.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorMETRO.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.
Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования.
Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.
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