两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMETRO 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量。 智能交易系统是 Exp_ColorMETRO_Duplex 交易系统进一步开发的结果，其目标是能够改变已开仓的交易量。

为此目的，智能交易系统添加了以下输入模块:

input uint L_TotalMMTriger= 5 ; input uint L_LossMMTriger= 3 ; input double L_SmallMM= 0.01 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT;

and

input uint S_TotalMMTriger= 5 ; input uint S_LossMMTriger= 3 ; input double S_SmallMM= 0.01 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

在如此输入情况下，从最后五笔交易中进行选择，其中三笔在单一方向亏损，EA 将以相同的方向以 0.01 手开仓。 如果最后五笔交易亏损少于三笔，则开仓量为 0.1。



若令智能交易系统运行，您应将已编译的 ColorMETRO.ex5 指标文件放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 中。

以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。













图例1. 图表上具有对称设置的交易示例。







2017 年 EURUSD H4 的测试结果：





图例2. 测试结果图表