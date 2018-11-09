Во входные параметры были вынесены такие параметры:





Для чего были внесены эти изменения: теперь из советника можно управлять уровнями индикатора и его цветом - это особенно удобно при визуальном тестировании. Например в советнике заданы нестандартные уровни: 35 и 75. При использовании индикатора RSI Custom Smoothing советник в режиме визуального тестирования на индикаторе будет отображаться именно уровни 35 и 75.

Также добавлено сглаживание индикаторного буфера. Сглаживание выполнено по методу Simple averaging с периодом 6.

Пример создания хендла индикатора в советнике: