CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2142
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Во входные параметры были вынесены такие параметры:

  • цвет основной линии индикатора
  • толщина основной линии индикатора
  • значения двух уровней индикатора

RSI Custom Smoothing

Для чего были внесены эти изменения: теперь из советника можно управлять уровнями индикатора и его цветом - это особенно удобно при визуальном тестировании. Например в советнике заданы нестандартные уровни: 35 и 75. При использовании индикатора RSI Custom Smoothing советник в режиме визуального тестирования на индикаторе будет отображаться именно уровни 35 и 75.

Также добавлено сглаживание индикаторного буфера. Сглаживание выполнено по методу Simple averaging с периодом 6.

Пример создания хендла индикатора в советнике:

//--- create handle of the indicator iRSI
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"RSI Custom Smoothing",Inp_RSI_Period,
                          Inp_RSI_Color,Inp_RSI_Width,Inp_RSI_Level1,Inp_RSI_Level2);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

 

Yesterday Today Yesterday Today

Торговля основана на анализе OHLC вчерашнего дня и текущего.

RSI EA v2 RSI EA v2

RSI EA - торговля по уровням перекупленности/перепроданности по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).

X2MA_2HTF X2MA_2HTF

Два мувинга X2MA с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда

Super_Signals_Channel Super_Signals_Channel

Перерисовывающийся канал, подсматривающий в будущее на количество баров, определяемое входным параметром