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RSI Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Во входные параметры были вынесены такие параметры:
- цвет основной линии индикатора
- толщина основной линии индикатора
- значения двух уровней индикатора
Для чего были внесены эти изменения: теперь из советника можно управлять уровнями индикатора и его цветом - это особенно удобно при визуальном тестировании. Например в советнике заданы нестандартные уровни: 35 и 75. При использовании индикатора RSI Custom Smoothing советник в режиме визуального тестирования на индикаторе будет отображаться именно уровни 35 и 75.
Также добавлено сглаживание индикаторного буфера. Сглаживание выполнено по методу Simple averaging с периодом 6.
Пример создания хендла индикатора в советнике:
//--- create handle of the indicator iRSI handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"RSI Custom Smoothing",Inp_RSI_Period, Inp_RSI_Color,Inp_RSI_Width,Inp_RSI_Level1,Inp_RSI_Level2); //--- if the handle is not created if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Торговля основана на анализе OHLC вчерашнего дня и текущего.RSI EA v2
RSI EA - торговля по уровням перекупленности/перепроданности по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Два мувинга X2MA с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление трендаSuper_Signals_Channel
Перерисовывающийся канал, подсматривающий в будущее на количество баров, определяемое входным параметром